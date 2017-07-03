За минулу добу в зоні АТО двоє бійців ЗСУ отримали поранення

Протягом останніх 24 годин проросійські бойовики 20 раз обстріляли позиції ЗСУ в зоні проведення АТО на Донбасі. Як передає replyua.net, про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.
«В результаті ворожих обстрілів двоє бійців сил АТО вчора отримали поранення», - зазначається в повідомленні. На приморському напрямку бойовики випустили майже два з половиною десятка снарядів з 122-мм артилерійських систем по позиціях сил АТО в районі Водяного. Трохи згодом противник кілька разів обстрілював зі стрілецької зброї українських воїнів у районі Лебединського. Поблизу Павлополю і Гнутового противник бив з гранатометів різних модифікацій. На опорних пунктах неподалік Новотроїцького бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. В загаьному, тут зафіксовано 8 ворожих збройних провокацій.
На луганському напрямку бойовики з гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів відкривали вогонь по опорних пунктах в районі Станиці Луганській. З гранатометів противник обстрілював зміцнення українських підрозділів поблизу Щастя і селища Жовте. А в районі Бахмутської траси бойовики застосовували 120-мм міномети, з яких били по захисникам Кримського.