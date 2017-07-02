Очільникам терористів так званої «ДНР» знову привиділись українські диверсанти

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Російські пропагандисти знову лякають мешканців РФ та окупованих територій Криму і Донбасу українськими диверсантами, - про це інформує новинний ресурс replyua.net з посиланням на «Вести.ру».Так, сьогодні, другого липня 2017 року, «заступник командувача оперативного командування» терористичного угруповання «Донецька народна республіка» Едуард Басурин оголосив чергову маячню. За його словами, українська влада має намір «закинути» на окуповану територію диверсантів. Буцімто, вже зараз в Очеретино бачили кілька розвідувальних груп – їх завданням є проникнення на територію ОРДЛО та влаштування терористичних атак. Більше того, ці диверсанти мають «сфальсифікувати докази перебування на території ОРДЛО російських військовослужбовців».Цю шизофренічну заяву «власті» ДНР використали для того, щоб посилити пропускний режим у містах і селах. Також Басурин наголосив, що спеціальні групи швидкого реагування перебувають у стані постійної бойової готовності і попросив місцеве населення повідомляти про підозрілих осіб. Про що саме йдеться – про чергові голослівні заяви чи про підготовку терористичних атак – наразі незрозуміло. Тим не менш, такі заяви насторожують, адже вони зазвичай тягнуть за собою чергові загострення на фронті.