У Мінекології анонсували початок інвентаризації екологічно небезпечних об’єктів на Донбасі

Очільник Міністерства екології України Остам Семерак анонсував початок інвентаризації об’єктів Донбасу, які становлять небезпеку для екології регіону, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Семерак розповів, що українське профільне міністерство спільно з представниками ОБСЄ почали проект, яким передбачено інвентаризація об’єктів в зоні АТО, які можуть створити в майбутньому екологічні та техногенні проблеми на Донеччині та Луганщині. Міністр екології наголосив, що нині на Донбасі склалася складна ситуація з водою. За останніми даними, з 113 водозаборів підземних вод майже 50 залишаються забрудненими. Крім того, Семерак повідомив, що він планує відбути з робочим візитом в неділю, 2 липня, на Донеччину, де у нього також заплановано відвідування посту моніторингу стану навколишнього середовища, що розташований в Краматорську.
Варто нагадати, раніше заступник керівника МінТОТ Георгій Тука заявляв, що нинішня ситуація на Донбасі з водопостачанням досягла такого критичного рівня, що регіон приречений на найближчі 10 років.