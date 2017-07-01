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Сепаратисти намагаються зсунути лінію фронту – Міноборони

Сепаратисти намагаються зсунути лінію фронту – Міноборони
Бойовики так званих республік на Донбасі намагаються посунути лінію фронту. Такі дані озвучив спікер Міноборони України з питань антитерористичної операції Андрій Лисенко, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

За даними представника Міністерства оборони, днем раніше на Донецькому напрямку бойовики поновили обстріли. Зокрема, від обстрілів постраждали українські позиції в районі Зайцевого. Також ввечері, 30 липня, неподалік Кам’янки майже 2 години продовжувався мінометний обстріл зі сторони противника. Лисенко зауважив, що агресивні дії бойовиків є свідченням того, що ворожа сторона намагається посунути лінію фронту на схід, однак їм це вкотре не вдалося. Ввечері, 30 липня бойові дії також розгорнулись в районі Світлодарської дуги. При цьому, за словами Лисенка, проросійські бойовики обстрілювали район з 2 різних напрямків.

Крім того, речник штабу антитерористичної операції Антон Миронович доповів, що попри численні порушення режиму тиші, сепаратистам не вдалося зайняти нові позиції в районі так званої сірої зони. Миронович додав, що в районі Кам’янки ворожа сторона, зазнавши численні втрати серед живої сили та техніки, відступила на вихідні позиції.
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