Ситуація в АТО: ЗСУ зазнали суттєвих втрат

Протягом минулої доби проросійські бойовики 35 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook в суботу вранці.
«За минулу добу в ході бойових дій один військовослужбовець ЗС України, на жаль, загинув. Троє бійців сил антитерористичної операції отримали поранення, ще шестеро - бойових травм », - наголошується в повідомленні. На приморському напрямку бойовики активізувалися в західному передмісті Донецька, де інтенсивно обстрілювали опорні пункти ЗСУ на підступах до Красногорівки і Мар'їнки. НЗФ використовували майже весь спектр наявного у них озброєння: від стрілецької зброї і гранатометів, до БМП, мінометів різних калібрів і ствольної артилерії калібру 122-мм. Під час цих обстрілів кілька ворожих боєприпасів потрапили в житлові квартали Мар'їнки. За попередньою інформацією, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Обставини і наслідки з'ясовуються.
Крім того, на вказаному напрямку під мінометний вогонь бойовиків вчора ввечері потрапили українські опорні пункти поблизу Широкиного і Водяного. Крім того, обстріли зафіксовані в районі Гнутового і Лебединського, де бойовики неодноразово протягом доби застосовували різноманітне піхотне озброєння.