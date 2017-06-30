Сепаратисти «ЛНР» погрожували спостерігачам ОБСЄ за привітання з Днем Конституції України

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили, що бойовики так званої «Луганської народної республіки» погрожували представникам місії розстрілами за те, що вони привітали мешканців села Весела Гора з Днем Конституції України, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку інформацію було оприлюднено в звіті ОБСЄ за 29 червня. Спостерігачі розповіли, що в селі Весела Гора, яке нині перебуває під контролем бойовиків так званої республіки, до патрульних автомобілів підійшли 2 чоловіки від «ЛНР», які мали при собі автомати Калашникова та були вдягнуті в камуфляжну форму та чорні балаклави, які повністю приховували їхні обличчя.
Вони поцікавилися у представників міжнародної організації, чи були вони в цьому населеному пункті 28 червня і звинуватили спостерігачів ОБСЄ, що ті вітали місцевих з українським державним святом. Чоловіки пригрозили спостерігачам, що в разі, якщо таке ще раз повториться, вони їх всіх застрелять. Згодом патрульні автомобілі покинули цей район та надали інформацію про цей інцидент до Спільного центру з контролю та координації.