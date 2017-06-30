Проросійські терористи намагалися захопити «сіру зону» в Ясинуватському районі

Незаконні збройні формування продовжують спроби переміщення лінії фронту в районі селища Кам'янка Ясинуватського району Донецької області, який знаходиться в так званій «Сірій зоні». Як передає replyua.net, про це повідомив заступник командира 72-ї окремої механізованої бригади підполковника Олександр Самарський.
«Минулої ночі бойовики зайшли в «сіру зону» і спробували зайняти там позиції. Скоріше за все, вони намагаються домогтися успіхів на тлі відсутності будь-яких перемог взагалі», - наголосив Самарський в п'ятницю, демонструючи руйнування після нічного обстрілу з боку бойовиків. «Противник застосував танки, манометри калібру 120мм,« Волошка »і САУ. Обстріли йшли з боку Ясинуватої та Крутий Балки», - додав він.
При цьому заступник командувача бригади особливо підкреслив, що українські військові дотримуються мінських домовленостей, а також домовленість про «хлібне перемир'я». «Ми відкриваємо вогонь лише в разі реальної загрози життю наших бійців», - сказав він. За словами Самарського, в даний час в населеному пункті Кам’янка проживає 56 сімей, з них 5 - багатодітні. За переписом 2001 року населення селища становило 228 осіб.