Бутусов: для росіян українці – не люди, їх можна убивати

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Журналіст Юрій Бутусов на власній сторінці в Фейсбук розповів шокуючу історію звірства, за яке найближчим часом ніхто не понесе покарання, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.Так, Бутусов згадує історію Степана Чубенка, сімнадцятирічного хлопця жорстоко замордованого російськими терористами. У 2014 році хлопця буквально зняли з потяга у Донецьку через знайдену в нього синьо-жовту стрічку. Юнака вивезли у поле за містом і застрелили. Виконавцем цього злочину виступав безпосередньо Вадим Погодін за прізвиськом «Керч», який походить з окупованого Криму. З огляду на те, що звіряче вбивство хлопця викликало значний резонанс навіть на окупованих територіях, «прокуратура ДНР» провела розслідування, яким повністю довела вину Погодіна. Подалі від проблем він повернувся до окупованого Криму, де і проживав останні три роки.Тим не менш, в Україні розслідування злочину не припинялось. Врешті-решт запит про його екстрадицію дійшов до РФ за лінією Інтерполу і Погодіна заарештували і помістили до Сімферопольського ізолятора тимчасового тримання. Але впливові російські терористи залучились до ситуації і «заднім числом» оформляють бойовику російський паспорт. Відтепер можливість того, що Погодін буде виданий для суду і відбування покарання мізерна. Вся ця історія ще раз вказує на те, що життя українця для росіян нічого не варте, - наголошує Бутусов.