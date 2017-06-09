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На Донбассе боевики сровняли с землей шахту «Бутовка»

На Донбассе боевики сровняли с землей шахту «Бутовка»
На своей странице в соцсети Facebook Елена Мокренчук, возглавляющая пресс-службу 72-й ОМБР, сообщила, что шахта «Бутовка», находящаяся в Донецкой области, уже фактически уничтожена, но это вовсе не мешает пророссийским боевикам, «используя весь запрещенный Минскими договоренностями калибр», наносят удары по руинам, передает replyua.net.

«Также стоят пару столбов, которые обозначают очертание бывших построек для шахтеров; пока еще продолжают скрипеть остатки стволов шахт и воет апокалиптически ветер в ненужном вентиляционном штреке, когда в его полуторакилометровой глубины пасть опустишь обломок еще с зимы уничтоженного осколками кирпича», — написала Мокренчук. Также она добавила, что в свое время представители СМИ приезжали сюда в поисках антуража. «Сегодня же здесь одни руины – все опустело, даже те, кому сильно нужна картинка – операторы и фотографы – уже не приезжают», - отметила она.

«Враг, с упорством маньяка, приезжает сюда и стреляет, используя весь запрещенный Минском калибр, в том числе 203-мм «Пионы». Воронки остаются такие, что хоть начинай строить блиндаж», - подчеркнула Мокренчук.
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