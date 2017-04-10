Новини з зони АТО за сьогодні (10.04.17)

За добу 10-го квітня станом на 18-ту годину в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі поранення отримали двоє українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на власній сторінці у соціальній мережі ФБ, передає replyua.net.
В той самий час у повідомленні наголосили, що російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокативні обстріли позиція Збройних сил України. «За всю добу 10-го квітня проросійські бойовики здійснили 28 обстрілів наших укріплень», - зазначили у штабі АТО. В напрямку Маріуполя терористи застосовували міномети обох калібрів, гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети за озброєння БМП. Населений пункт Березове опинився під обстрілами 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів. Також було зафіксовану активну діяльність снайперів окупантів.
«На Донецькому напрямку проросійські бойовики застосовують 120-ти та 82-міліметрові міномети, гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю. На Луганському напрямку окупанти гатили по наших позиціях з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї», - зазначається у інформаційному листі. Як відомо, російські найманці на Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму тиші.