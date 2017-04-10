Новини з зони АТО за минулу добу (09.04.17)

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на сході України поранення отримали двоє українських військовослужбовців. Загиблих немає. Про це у понеділок, 10-го квітня, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, інформує replyua.net.
«За минулу добу в зоні проведення бойових дій на Донбасі загиблих в лавах Збройних сил України не було. Поранення отримали двоє наших солдат», - зазначив полковник. В той самий час Лисенко уточнив, що цих санітарних втрат ЗСУ зазнали в результаті обстрілу в районі «Шахти Бутівка» та в результаті підриву на вибухівці в районі населеного пункту Авдіївка.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу 9-го квітня російсько-терористичні війська відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України 44 рази з застосуванням важкого озброєння, яке заборонено умовами Мінських домовленостей. На Приморському напрямку проросійські бойовики били по позиціям наших захисників із 120-міліметрових мінометів. На інших напрямках сепаратисти застосовували кулемети, гранатомети, 82-мм міномети, крупнокаліберні кулемети, стрілецьку зброю БМП та БТР. Також в кількох районах було помічено снайперів бойовиків.