У Німеччині знову пропонують провести на Донбасі вибори до завершення військових дій

Ернст Райхель, німецький посол в Україні, заявив про підтримку у Берліні позиції щодо можливості початку відновлення українською владою контролю над спільним з РФ кордоном вже наступного дня після того, як на окупований територіях Донбасу відбудуться вибори до місцевих органів влади. Про це інформує replyua.net. За словами Райхеля, така можливість передбачається Мінськими домовленостями
Посол Німеччини наголосив, що не тільки він брав участь у розробці цього документу . Його погодили усі сторони, які погодилися поставити підписи. У той же час, Ернст Райхель додав, що йому надійшло підтвердження з Берліна, що німецький уряд згоден підтримувати його точку зору. «З Берліна я отримав підтвердження, що уряд моєї країни цілковито згоден з моєю точкою зору», - заявив дипломат.
Крім цього, Райхель вважає за недоцільне виносити на обговорення раніше висловлених ним заяв, що проведення виборів на Донбасі можливо до виведення звідти російсько-терористичних військ. Нагадаємо, що через слова Райхеля виник скандал, у тому числі, українське МЗС викликало його на «килим».