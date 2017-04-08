Новини з зони АТО за минулу добу. Режим "тиші" не дотримується

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в лавах Збройних сил України загиблих не зафіксовано. В той самий час поранення отримали 5 українських військовослужбовців. Про це у суботу розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, виступаючи на прес-конференції у Києві, інформує replyua.net.
«За минулу добу від обстрілів проросійських терористів постраждало 5 українських захисників. На щастя, загиблих немає», - зазначив полковник. За його словами, найбільша кількість обстрілів припала на Маріупольський напрямок. Там проросійські терористи здійснили 24 обстріли з застосуванням 120-міліметрових мінометів. На Донецькому напрямку окупанти здійснили 16 збройних провокацій в районі Донецького аеропорту та населеного пункту Зайцеве.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу російсько-терористичні війська відкривали вогонь по позиціях ЗСУ 43 рази. Не зважаючи на досягнуті у Мінську 29-го березня поточного року Тристоронньою контактною групою домовленості щодо збереження режиму припинення вогню з 1-го квітня, російсько-окупаційні війська продовжують відкривати вогонь по позиціях сил АТО.