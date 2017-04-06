Новини з зони АТО за минулу добу (05.04.17)

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті російської агресії поранення отримали четверо українських військовослужбовців. Про це під час брифінгу у четвер, 6-го квітня, розповів прес-офіцер Міністерства оборони України з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.
«За добу, що минула, в зоні проведення антитерористичної операції на сході України в лавах Збройних сил України загиблих не було. Поранення отримали четверо наших солдат», - зазначив він. Після цього полковник відзначив, що двоє військових зазнали поранень в районі населеного пункту Авдіївка, ще двоє – в наслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. В той самий час полковник зауважив, що за минулу добу ситуація в зоні бойових дій на Донбасі дещо стабілізувалася, однак противник все одно не бажає дотримуватися режиму припинення вогню повністю.
Як повідомлялося раніше, за добу 5-го квітня російсько-терористичні війська здійснили 29 обстрілів позицій сил АТО. «Станом на 5-те квітня режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції не дотримується. Бойовики продовжують ігнорувати всі вимоги Мінських домовленостей», - зазначали в штабі АТО.