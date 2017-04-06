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Терористи "ДНР" заборонили СММ ОБСЄ говорити по телефону

Терористи "ДНР" заборонили СММ ОБСЄ говорити по телефону
Представники російсько-окупаційних військ на Донбасі в одному із населених пунктів, який знаходиться під контролем бойовиків, заборонили патрулям Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ використовувати мобільні телефони. Про це йдеться у черговому звіті СММ ОБСЄ стосовно ситуації в зоні проведення АТО станом на 4-те квітня 2017 року, передає replyua.net.

«На території підконтрольного «ДНР» села Маркине двоє представників «Донецької народної республіки» зі зброєю зупинили представників моніторингової місії ОБСЄ та заборонили їм рухатися далі. Від’їхавши дещо назад Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ хотіла доповісти про інцидент керівництву, однак ті ж самі озброєні бойовики заборонили їм це робити, пояснивши, що на цій території заборонено використовувати мобільні телефони. Також вони наголосили, що СММ ОБСЄ має негайно залишити цю територію», - йдеться у тексті звіту.

В той самий час у повідомленні відзначається, що 5 представників «ДНР» заборонили спостерігачам ОБСЄ перетинати блокпост у селі Старомихайлівка, яке знаходиться західніше Донецька на 15 км. «Один із бойовиків пояснив це тим, що вони отримали відповідне розпорядження від керівництва, що нібито ця зона небезпечна через обстріли», - додали в ОБСЄ.
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