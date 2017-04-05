ДФС знову припинила роботу, не пропрацювавши і дня

Режим тиші, введений 1 квітня, стабільно супроводжують обстріли бойовиків. Цього разу вкотре дісталось Авдіївці та Донецькій фільтрувальній станції, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Варто відмітити, що станція тільки сьогодні, 5 квітня, вдень поновила свою роботу після попередніх обстрілів зі сторони сепаратистів, однак за інформацією актуальною на 20 годину внаслідок чергових обстрілів її роботу було зупинено. Такі дані поширив керівник Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін. Він заявив, що сепаратисти досі не припиняють обстріли Авдіївки. Внаслідок цього було також поранено одного місцевого жителя. Ним виявився чоловік 62 років, якого було поранено в плече осколком в той момент, коли він працював на городі.
Нагадаємо, до цього Донецька фільтрувальна станція не працювала з 29 березня. Вона надає воду не тільки для Авдіївки та навколишніх населених пунктів, а й до міст та селищ, що знаходяться під контролем бойовиків: Донецьк, Ясинувата, Василівка, Спартак. Також тиждень в місті було відсутнє електропостачання через пошкодження лінії електропередач внаслідок чергових обстрілів.