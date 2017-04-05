У ОРДЛО призиватимуть чоловіків старших 55 років

Так звані «військові комісаріати» самопроголошених республік «ДНР» та «ЛНР» до списку військовозобов’язаних включають чоловіків, які старші 55 років. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у ФБ, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, проросійські бойовики «ЛНР» та «ДНР», намагаючись скоротити дефіцит особового складу 1 та 2 АК Збройних сил РФ, включають до переліку військовозобов’язаних осіб, яким вже виповнилося 55 років. «Командування ОРДЛО прийняло рішення призивати на військову службу осіб, віком від 55 років. Таким чином російсько-окупаційні війська намагаються приховати недостачу живої сили у формуваннях та укріпленнях 1 та 2 армійського корпусів Збройних сил Російської Федерації», - йдеться у інформаційному листі. В той самий час проросійським терористам змінили порядок отримання нагороди або підвищення по службі. Тепер бойовикам будуть видавати винагороди після представлення Центру територіальних військ Південного військового округу Збройних сил Росії. Як повідомлялося раніше, Російська Федерація зменшила розмір грошового та матеріального забезпечення для незаконних збройних формувань ОРДО та ОРЛО. Також РФ припинила забезпечувати бойовиків живою силою.