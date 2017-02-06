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В ОБСЄ заявляють про можливість загострення ситуації довкола Маріуполя

В ОБСЄ заявляють про можливість загострення ситуації довкола Маріуполя
Представництво ОБСЄ наголосило, що в зонах підвищеної безпеки, зафіксовано важке озброєння, повідомляє replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

За даними Спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ, на Донбасі зафіксоване близьке розташування військових позицій, при цьому в регіоні присутнє важке озброєння. На думку іноземних спостерігачів, це може бути ознакою подальшої ескалації конфлікту.

Крім того, зазначають в ОБСЄ, що є причини для стурбованості щодо ситуації довкола Маріуполя. Навколишня територія є гарячою точкою, в якій обидві сторони застосовують важке озброєння, що є забороненим до використання. Член групи спостереження ОБСЄ Александр Хуг також відмітив, що внаслідок подібних дій довкола Маріуполя, зафіксовано наявність постраждалих серед мирного населення регіону. Хуг наголосив, що для недопущення подальшого загострення конфлікту на Донбасі, неймовірно важливо, щоб обидві сторони доклали для цього якомога більше сил. Загалом за минулу добу було зафіксовано понад 1300 проявів порушення встановленого правила режиму припинення вогню. Територіально більшість з них було зафіксовано довкола Авдіївки та Ясинуватої.
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