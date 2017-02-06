Російський військовий повісився на Донбасі – дані розвідки

Згідно інформації прес-служби ГУР в Луганській області, в районі населеного пункту Хрустальний покінчив з життям один з представників мотострілецької бригади російських ЗС, про що повідомляє replyua.net. За його словами, у зв’язку з тим, що серед військових, які представляють сьому окрему мотострілецьку бригаду (Брянка) 2 АК (Луганськ), спостерігається погіршення морально-психологічного стану. Як наслідок, збільшується кількість випадків суїциду серед військовослужбовців.
У відповідності до інформації представників розвідки, напередодні стало відомо про те, що повісився Нарджигитов Шакур Кузкемкинович, 1963 р.н, котрий проходив службу у сьомій окремій мотострілецькій бригаді збройних сил Росії. Ще раніше восьмеро військових, які представляють морську піхоту російських ЗС, залишили передові позиції неподалік міста Новоазовськ. Із собою вони взяли зброю.
Варто зазначити, що представники командування проросійських терористів неподалік Донецька створили загороджувальні зони, до складу яких увійшли представники російської нацгвардії та військового командування. Також відомо, що російська влада намагається приховати інформацію щодо справжніх втрат своїх військових на Донбасі.