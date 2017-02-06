В німецькому МЗС назвали винних у загостренні ситуації на Донбасі

Німецькі високопосадовці заявили, що Росія повністю відповідальна за початок військових дій на Донбасі, а також за їх продовження, оскільки Кремль не припиняє постачання підконтрольним соді терористам різноманітні види важкого озброєння та надсилає на Донбас своїх військових, передає replyua.net.
Зокрема, відповідна думка була оголошена офіційним представником уряду ФРН Штеффеном Зайбертом та німецького МЗС Мартіном Шефером під час прес-конференції. На переконання Зайберта, наразі політика Москви сприяє постійній ескалації обстрілів на Донбасі.
У той же час, Шефер зауважив, що «у нього, а також у нового очільника МЗС немає сумнівів, що всю відповідальність за незаконну анексію Криму та військову агресію на Донбасі потрібно покладати на Росію». При цьому, німецький політик відмовився давати однозначну відповідь на питання про те, хто спричинив нещодавнє загострення в Авдіївці і хто за це має нести усю повноту відповідальності. Мартін Шефер наголосив, що всі знають, що бойовики так званої «ДНР» стріляли зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями по місцях, де проживають мирні мешканці. Тому, зробив висновок німецький політик, мова йде про злочин.