Хуг: І бойовики, і ЗСУ використовують населені пункти для ведення вогню

Заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що населені пункти для встановлення бойових позицій використовують як і проросійські бойовики «Л/ДНР», так і Збройні сили України. Про це він розповів сьогодні, 6-го лютого під час розмови з журналістами видання «УП», передає replyua.net.
«Обстріли Донецька та Авдіївки чітко дають зрозуміти, що обидві сторони протистояння стріляють по населеним пунктам. Це свідчить про те, що обидві сторони використовують населені пункти для облаштування своїх бойових позицій. Потім вони з них стріляють по противнику, чим провокують вогонь у відповідь», - заявив Хуг. В той самий час він наголосив, що цивільна інфраструктура у таких випадках має бути захищеною, особливо коли це стосується питання подачі електричної енергії, води та теплопостачання.
«Обстріли населених пунктів, через які люди залишаються без води, опалення та світла, призводять до страждання цивільного населення. У такому випадку потрібно захищати важливі стратегічні об’єкти інфраструктури», - відзначив представник СММ ОБСЄ. Як відомо, в результаті загострення ситуації в районі Авдіївки було пошкоджено подачу тепла, води та електроенергії. На даний момент ремонтники відновили подачу світла до 80% міста.