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У ДСНС розповіли про ситуацію в Авдіївці

У ДСНС розповіли про ситуацію в Авдіївці
Станом на ранок понеділка, 6-го лютого, у Авдіївці вдалося відновити електропостачання до 80% помешкань. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає replyua.net.

«Групи ремонтників Держслужби разом з представниками паливно-енергетичної компанії планують продовжувати ремонтні роботи в населеному пункті та підключити до електропостачання і іншу частину міста, яка досі знаходиться «у пітьмі». Крім того, планується перепідключити об’єкти соціально-побутової сфери з генераторів на централізоване електропостачання», - зазначається у інформаційному листі.

Згідно з повідомленням, на даний момент у Авдіївці працює один пункт життєзабезпечення: 7 наметів встановили представники ДСНС та 1 – благодійна організація. Також для місцевих мешканців облаштували 3 пункти обігріву, до яких на даний момент вже звернулося близько 11 тисяч 800 осіб. За одну добу там обігрівається близько 1660 людей. Поїсти можна на 3-х різних польових кухнях. В той самий час рятувальники зазначають, що станом на 8 ранку понеділка з Авдіївки евакуювали 290 осіб, з яких 42 людей похилого віку та 135 дітей. В середньому за добу вивозили 24 людини.
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