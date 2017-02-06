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Партизани Луганської області зізналися в убивстві Анащенка

Партизани Луганської області зізналися в убивстві Анащенка
Відповідальність за організований вибух в автомобілі, у якому їхав так званий «керівник народної міліції ДНР» Олег Анащенко, вирішили на себе взяти представники партизанського Фронту звільнення Донбасу та Луганської області, передає replyua.net. Вони виклали в мережу відео, в якому і зробили заяву відповідного змісту.

За їхніми словами, «було багато роботи, але, зрештою, їм вдалося залишити територію Луганська без втрат. Тепер в раю для мавп на одну мавпу стало більше». Крім того, партизани у відео звернулися до терористів так званої «ЛНР». Від їх імені людина на камеру, одягнувши маску, заявила, що автомобіль Анащенко вибухнув саме завдяки їхній ініціативі. Самі ж вони без будь-яких ушкоджень залишили межі окупованої території.

«Ми вже робили попередження, що у разі, якщо ви не залишите нашу землю, вам не минути смерті. І це буде стосуватися кожного, хто на нашій землі розпочав цю нікому не потрібну війну. Нам вкотре це вдалося довести. Цього виродка Анащенка знищили ми і зникли з міста Луганська, всі. Віднині вам не вдасться знайти нікого з нас. А ось ми дістанемося до кожного. І будемо такі дії продовжувати до тих пір, поки на нашій землі не відновиться мир і порядок. А тепер ходіть і дивіться навколо себе», - сказав партизан.
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