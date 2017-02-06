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Журналіст розповів про роботу бойовиків у розстріляній Авдіївці

Журналіст розповів про роботу бойовиків у розстріляній Авдіївці
Український журналіст Андрій Цаплієнко вважає, що нещодавній нищівний обстріл міста Авдіївка проросійськими терористами не є випадковим, адже це місто для бойовиків має стратегічно важливе значення. А влучно стріляти по житловим будинкам та об’єктам інфраструктури їм допомагають не майстерні вміння користуватися зброєю, а співпраця зі шпигунами, яких, як з’ясувалося, серед місцевого населення вистачає, передає replyua.net.

В якості доказів своєї інформації Цаплієнко розповів історію Андрія Третьякова, якого правоохоронцям лише нещодавно вдалося впіймати. Цей чоловік, на перший погляд, був таким, як і вся решта мешканців Авдіївки, проте, як тепер відомо, він - чи не найдосвідченіший шпигун підконтрольних Росії бойовиків. І це при тому, що стіни його будинку прикрашав державний прапор України, а представники ЗСУ вважали його хорошим майстром з ремонтних робіт.

Вичислити Третьякова вдалося завдяки прослуховуванню телефонних розмов. З’ясувалося, що серед терористів його діями керував бойовик «Сова». Шпигун розповів, що російські офіцери координують дії бойовиків на місцях. Коли ж починаються інтенсивні обстріли на Донбасі, куратори РФ одразу ж залишають окуповані території .
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