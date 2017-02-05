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«Л/ДНР» несут огромные потери из-за «дурных приказов» — волонтёр

«Л/ДНР» несут огромные потери из-за «дурных приказов» — волонтёр
Координатор группы «Стоп террор» и волонтёр Семен Кабакаев рассказал о ситуации в рядах террористов «Л/ДНР». Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт Кабакаева, в рядах противника наблюдаются огромные потери, которые часто связаны с «дурными приказами» их полевых командиров. Кабакаев сообщает, что только в трёх донецких больницах с увечьями в результате неудачной попытки наступления на украинских военных находятся порядка 380 боевиков — это данные лишь за период с 29 января по 5 февраля, которые оказались в распоряжении разведки.

Кроме того, рассказал Кабакаев со ссылкой на перехваты и о психологических проблемах в рядах террористов. Волонтёр пишет, что военные «Л/ДНР» крайне деморализованы, это происходит из-за огромных потерь. В частности, в распоряжении волонтёра оказались сведения, что именно непродуманные приказы руководителей боевиков приводят к неоправданным жертвам: враг не оценивает ситуацию адекватно, поэтому попытки прорыва сквозь позиции ВСУ, в частности, под Авдеевкой приводят к огромному количеству раненых и погибших.

В частности, к одному из нелепых распоряжений командиров боевиков Кабакаев относит вчерашнюю попытку прорыва боевиков. Украинским военным успешно удалось отбить такую атаку, а террористы, в свою очередь, ещё больше убедились в собственной слабости.
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