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СпецтемаБлогер: то, что сейчас происходит в Авдеевке, свидетельствует о том, что Донбасс будет освобожден в ближайшие месяцы

Міжнародне об’єднання відреагувало на поранення фотографа в Авдіївці

Міжнародне об’єднання відреагувало на поранення фотографа в Авдіївці
Комітет захисту прав журналістів опублікував заяву, спричинену тривожними звістками, які надходять з Донбасу. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на «Новое время».

Комітет захисту прав журналістів - це міжнародна організація, яка базується в Нью-Йорку і головною ціллю для своєї діяльності ставить дотримання прав працівників ЗМІ та медіа по всьому світу. Саме ця організація опублікувала на власному сайті заяву, в якій підіймається питання небезпеки, якій себе піддають працівники різних видань. Керівник комітету Роберт Махоні наголосив, що подібні ризики пов’язані з тим, що репортери прагнуть донести до людей по всьому світу важливі новини. Тому, підкреслив Махоні, неймовірно важливим завданням залишається збереження всіх можливостей для захисту цивільного населення в зоні військових дій на Донбасі, зокрема це стосується і журналістів.

Варто нагадати, що двома днями раніше, повідомлялось, що в зоні активних бойових дій довкола Авдіївки через обстріли російських бойовиків було поранено фоторепортера з Великобританії Крістофера Нунна. З отриманими пораненнями очей його було госпіталізовано до лікарні Дніпра. Як повідомляють місцеві лікарі, їм вдалося врятувати зір іноземному фоторепортеру.
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