Новини з передової: Авдіївка під контролем ЗСУ, противник притихає

Ситуація з безпекою в районі населеного пункту Авдіївка станом на 4-те лютого стабілізувалася. Про це розповів заступник командира 72-ї окремої механізованої бригади Олександр Самарський, повідомляє українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«На даний момент ситуація знаходиться в нормі. Повернулася відносна стабільність», - зазначив він, при цьому зауваживши, що обстріли досі тривають, але вже з набагато меншою інтенсивністю. «Станом на ранок суботи бойовики здійснили 4 обстріли. До наших позицій прилетіло близько 40 снарядів. Російсько-терористичні війська продовжують застосовувати заборонену Мінськими угодами важку артилерію», - наголосив Самарський.
Крім того, за словами українського військовослужбовця, обстріли позицій під Авдіївкою з боку терористів були з застосуванням 120-ти міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також з боку донецького аеропорту було зафіксовано один ворожий танк. «Не потрібно забувати, що це вже важке озброєння», - ще раз наголосив Самарський. В той самий час український солдат підкреслив, що Збройні сили України тримають всі позиції і для цього мають усе необхідне. «Ситуація залишається під контролем сил антитерористичної операції», - підсумував він.