Новини з зони АТО за минулу добу (03.02.17)

За добу, що минула, в наслідок активних бойових дій на сході України українська армія зазначала серйозних втрат у вигляді трьох загиблих та восьми поранених захисників. Про це у суботу, 4-го лютого, повідомив під час брифінгу в Києві речник Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.
«За минулі 24 години Збройні сили України зазнали важких втрат. В результаті обстрілів з боку проросійських терористів загинуло троє наших хлопців. Поранення отримали ще вісім бійців. Один військовий поклав своє життя за Україну під Троїцьким, ще двоє – біля населеного пункту Галицинівка в результаті обстрілів з ракетних систем залпового вогню БМ-21 «Град», - розповів прес-офіцер.
Крім того, за словами Мотузяника, в районі Галицинівки поранення отримав один солдат. Двоє наших захисників були поранені в районі Світлодарської дуги. По одному пораненому: Шахта Бутовка, Піски, Чермалик, Гнутове та Широкине. Як повідомлялося раніше, за минулу добу російсько-терористичні війська вчинили 115 обстрілів. По всіх напрямках проросійські окупанти застосовували РСЗВ «Град», важку артилерію 152-мм та 122-мм калібру, міномети, гранатомети та БМП.