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Последствия обстрелов в Авдеевке, - фоторепортаж

Последствия обстрелов в Авдеевке, - фоторепортаж
Главное управление Нацполиции по Донецкой области сообщает о том, что в результате обстрелов этой ночью в Авдеевке были сильно повреждены три дома, информирует replyua.net.

Бандформирования вели обстрел преимущественно по старой части Авдеевки, в результате чего были повреждены дома на улицах Нахимова, Независимости, Соборной, Маяковского, а также был поврежден один автомобиль. Полицейские подчеркнули, что по состоянию на утро субботы информация о раненых и погибших не поступала. На местах обстрелов ночью работали сотрудники полиции, а уже утром полицейские на автомобилях объезжают пострадавшие районы, также там дежурят пешие наряды полиции.

В старой части Авдеевки открыты два полицейских пункта, куда жители города могут обратиться за помощью. Напомним, что боевики начали обстреливать Авдеевку почти неделю назад, с 29 января. Ежедневно приходят сводки о попадании снарядов в жилые дома, о пострадавших и погибших среди мирного населения. Накануне снаряд попал в квартиру, где находились женщина и ее пятеро детей.

Последствия обстрелов в Авдеевке, - фоторепортаж

Последствия обстрелов в Авдеевке, - фоторепортаж

Последствия обстрелов в Авдеевке, - фоторепортаж

Последствия обстрелов в Авдеевке, - фоторепортаж
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