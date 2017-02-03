СБУ опубликовала запись телефонного разговора главарей «ДНР»

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

На официальном YouTube-канале Службы безопасности Украины опубликован перехваченный телефонный разговор «чиновников» самопровозглашённой «Донецкой народной республики». Украинским специалистам удалось перехватить разговор «депутата ДНР» Татьяны Дворянкиной с экс-главой «народного совета ДНР» Андреем Пургиным. Исходя из телефонного разговора главарей «ДНР», украинские военные сделали вывод, что обстрелы украинских территорий ведутся с жилых кварталов Донецка.В частности, в сообщении Службы безопасности Украины сказано, что эта запись телефонного разговора была легализована следствием. Эта запись, в частности, будет добавлена к многочисленным материалам и доказательствам относительно создания террористической организации «ДНР».Во время разговора с Дворянкиной Пургин заявил: «Только от нас летит, от нас». В свою очередь, Дворянкина стала заявлять, что от них тоже «летит», только «из посадочки». Примечательно, что и главари «ДНР» негативно отзываются о таких обстрелах, жалуются на то, что если террористы «сдуру становятся возле дома, то капец».