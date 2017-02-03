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Бойовик Гіві розповів про подробиці свого поранення під Авдіївкою (відео)

Бойовик Гіві розповів про подробиці свого поранення під Авдіївкою (відео)
Очільник збройного бандитського формування «Сомалі» Михайло Толстих, якого також знають як Гіві, визнав факт отриманого пораненого під час боїв неподалік від авдіївської промзони, передає replyua.net з посиланням на L!FE. В той же час, один з «командирів» так званої «ДНР», поранення не було серйозним. Також Гіві вирішив похвалитися тим, що завдяки отриманій травмі він отримав можливість «у подальшому очолювати бої з українською армією» поруч з Донецьком.



31 січня на сторінці «ополчення» «новоросії» у соцмережі ВКонтакте було опубліковане повідомлення про те, що під час боїв в районі міста Авдіївка важкого поранення зазнав керівник банди терористів самопроголошеної «ДНР» «Сомалі» Михайло Толстих на прізвисько Гіві. Зокрема у тексті повідомлення мова йшла про те, що у Донецьку потужні батальйонні тактичні групи сил АТО сконцентрувалися для початку наступу. Автори повідомлення наголошували на високій імовірності початку прориву. Зазначалося також, що Гіві отримав поранення на півночі Донецька.

Раніше повідомлялося, що банд формування «Сомалі» зазнали значних втрат в ході проведення боїв під Авдіївкою. Відомо, що кількість вбитих терористів склала не менше 40% від усього складу банди.
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