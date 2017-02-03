Эксперт объяснил, почему россияне не заинтересованы в уничтожении Коксохимического завода

Известный военный эксперт Олег Жданов в эфире «Громадського радио» отметил, что события в Авдеевке полностью совпадают с тем, что произошло в декабре 2016 года на Светлодарской дуге. Наши мероприятия по совершенствованию обороны и повышению ее устойчивости спровоцировали такую резкую реакцию, которая стала пиком эскалации конфликта.
По словам эксперта, ВСУ укрепляли оборону, проводили мероприятия для ее устойчивости. Это спровоцировало другую сторону на такие агрессивные действия. Причем настолько важен контроль над трассой, что действия российских оккупационных войск были направлены даже на существенные решения этого вопроса. Они начали с артиллерийского обстрела, а потом были попытки выбить наши войска полностью из Авдеевской промзоны для того, чтобы взять контроль, как над развязкой, так и над самой промзоной. Это должно обеспечить работу главной артерии снабжения до горловского гарнизона.
Сейчас ведутся много разговоров о том, заинтересована ли российская сторона в техногенной катастрофе, ведь время от времени боевики обстреливают коксохимический завод. По мнению Олега Жданова, такие обстрелы могут быть чреваты тем, что может произойти заражение местности теми химическими веществами, которые есть на заводе. «Последствия могут быть катастрофическими, но я скажу, что россияне не заинтересованы в том, чтобы разрушить Коксохимический завод. Даже сейчас Мариупольский комбинат начинает изменять объемы производства из-за срыва поставок кокса. А той стороне надо показать, что в случае этого будет объявлена зона катастрофы. Также туда вмешаются иностранные институты и это уже будут освещать не наши СМИ, или российские, а мировые, которые имеют достаточно высокий статус и уровень доверия. Поэтому российская сторона не заинтересована в том, чтобы показать реальную картину событий в зоне АТО ибо так прояснится, кто стреляляет и с какого оружия. Поэтому представьте, что будет, если сюда приедут официальные международные институты и начнут сопоставлять данные и расследовать, то будет всем понятна картина, кто развязал эту войну», – резюмировал эксперт.