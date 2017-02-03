Хуг заявил о приближении гуманитарной катастрофы в Авдеевке

Александр Хуг, первый заместитель главы СММ ОБСЕ, сделал заявление о том, что Авдеевка стоит на пороге экологической и гуманитарной катастрофы, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Хуга, в настоящий момент угроза резко возросла, и многие объекты инфраструктуры, а также электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения должны продолжать работать вне зависимости от того, где находится условная линия разграничения. Замглавы при этом напомнил, что с 29 января, с прошлого воскресенья, наблюдатели мониторинговой миссии постоянно фиксируют самые высокие показатели нарушения режима тишины. «Ежедневно фиксируем по несколько тысяч нарушений. Только за один вторник было зафиксировано порядка одиннадцати тысяч обстрелов. Это самые беспрецедентные показатели за все время», отметил Хуг.
По его словам, были зафиксированы многочисленные обстрелы из минометов, артиллерии, из РСЗО вблизи жилых районов и непосредственно в самих жилых районах. Также Хуг добавил, что в результате регулярных обстрелов Авдеевки и Донецка в ночные часы уже есть данные по многочисленным жертвам среди мирного населения.