Нардеп: война не закончится никогда, если мы не закроем границу

Все переговоры, связанные с ситуацией на Донбассе, должны начинаться и завершаться только вопросом о том, каким способом Украина может закрыть границу с РФ, и пока мы этого не сделаем, ни о каком мире не может быть и речи. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет нардеп Инна Богословская.
По ее словам, новое обострение на востоке свидетельствует о том, что все переговоры должны и начинается, и завершаться вопросом о закрытии границы. «Мы имеем больше 400 километров открытого пространства, и ежедневно через границу идут боеприпасы и оружие. С этим потоком не сможет справиться даже полицейская миссия ОБСЕ – она будет лишь помогать гражданским и наблюдать за ситуацией. Нужно смотреть правде в глаза – закрыть границу помогут только голубые каски – миротворческие войска ООН», отмечает Богословская.
По ее мнению, самостоятельно выдавить из страны российские войска украинская армия не сможет, потому как у нее не хватит сил на военное наступление. Когда все этого завершится, отмечает нардеп, еще около трех лет займут расследования военных преступлений.