"Сподіваюся, хлопцям на Донбасі всього вистачить": Пєсков відкрито підтримує бойовиків "Л/ДНР"

Російська Федерація сподівається, що проросійським окупантам Донбасу вистачить засобів, зокрема, зброї та боєприпасів, яку вона регулярно постачає, для ведення бойових дій проти Збройних сил України. Про це у п’ятницю, 3-го січня, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє «УНІАН», передає replyua.net.
Відповідаючи на запитання кореспондента, коли у російсько-сепаратистських військ закінчаться боєприпаси, путінський представник заявив: «Ми у Кремлі боєприпаси не рахуємо, тому відповісти на це запитання я не можу. Особисто я і багато моїх колег сподіваємося, що хлопцям на Донбасі вистачить ресурсів для того, щоб протистояти агресії Збройних сил України».
В то самий час Пєсков наголосив, що Російська Федерація не може втручатися в бойовий конфлікт, а вести «війну лише на політичному та дипломатичному фронті». Як повідомлялося раніше, президент РФ Владимир Путин звинуватив Київ у ескалації війни на Донбасі з метою виманити у міжнародного співтовариства гроші для України. Як відомо, загострення ситуації на Донбасі почалося з 29-го січня, коли українська армія зіткнулася з диверсійно-розвідувальною групою проросійських терористів «ДНР».