Журналист: судя по рекам крови, никаких уступок на Донбассе не будет

Сейчас на Донбассе такое количество обстрелов и пролитой крови, что речь о каких-то уступках – это просто сотрясение воздуха. Сепарам и боевикам, захватившим отдельные территории, сражаться уже не за что, и они потеряли конкретные цели, а Россия их к себе также не заберет.
Как передает replyua.net, об этом на Обозревателе пишет Александр Невзоров. По словам российского журналиста и публициста, никому сейчас непонятно, за что продолжают цепляться сепаратисты. «С их стороны можно было бы покаяться, извиниться, и это самый развернутый вариант – выйти с Донбасса, но они упорно цепляются за территории, которые были ими оторваны от Украины каким-то загадочным образом», отмечает Невзоров.
Журналист напомнил о недавних заявлениях Чуркина и Пескова, подчеркнув, что в них даже не нужно выискивать смысл. «Песков умеет оправдывать самые невероятные истории, и иногда у него получается это хорошо, но не всегда. На его реплику о возобновлении диалога между РФ и США из-за ситуации на Донбассе не стоит ориентироваться. Песков не является последней инстанцией», считает Невзоров.