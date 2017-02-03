Терористи пошкодили естакади на коксохімі Авдіївки - Магомедов

Керівник коксохімічного заводу в Авдіївці Муса Магомедов повідомив, що внаслідок інтенсивних обстрілів проросійських бойовиків самопроголошеної «ДНР» було нанесено пошкодження естакадам. Як повідомляє replyua.net, про це Магомедов розповів сьогодні під час інтерв’ю ЗМІ. Він підкреслив, що робота підприємства продовжується на рівні 30% усіх потужностей. Збільшити їх поки що не можна у зв’язку з відсутністю водопостачання. Крім того, додав Магомедов, працівники відновлювальних бригад через обстріли не змогли почати відновлення електропостачання. Також це їм не вдалося і сьогодні.
За словами Магомедова, досі залишаться загроза, що відбудеться повна консервація заводу. Очільник коксохіму додав, що опалення міста Авдіївка зберігається. Напередодні, внаслідок обстрілів терористів, вогонь потрапив у естакади, до яких надходило живлення для іншої частини заводу.
Раніше стало відомо, що підтримувані російською владою збройні формування досить активно відкривають вогонь по позиціях захисників територіальної цілісності України з «Градів» та важкої артилерії. Протягом минулої доби вони понад сотні разів вдавалися до порушення режиму тишу і завдали досить великих втрат силам АТО: загинули четверо представників ЗСУ, а ще сімнадцятеро отримали поранення різної ступені важкості.