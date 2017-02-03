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У Росії збирають бойовиків, які їдуть воювати під Авдіївкою - розвідка

У Росії збирають бойовиків, які їдуть воювати під Авдіївкою - розвідка
У зв’язку з великим втратами серед особового складу на окупованих територіях Донецької області підрозділи 1 АК Збройних сил Російської Федерації проводять активний набір до лав бойовиків серед місцевого населення. Про це сьогодні, 3-го лютого, повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міноборони України, передає replyua.net.

«Новобранці, які не проходили ніякі військові навчання та не брали участь у бойовій підготовці, відразу відправляються до гарячих точок, щоб воювати проти сил антитерористичної операції по напрямку до Авдіївки», - зазначається у повідомленні. «До 9-го штурмового мотострілецького полку морських піхотинців 1 армійського корпусу ЗС РФ через значні втрати особового складу беруть на «службу» осіб, яких раніше звільняли з грубе порушення поведінки. Фактично це особи, яких виганяли за пияцтво, грабежі та невиконання наказів» , - повідомляє українська розвідка.

Також у повідомленні вказується, що деякі козачі організації Російської Федерації проводять збір підконтрольного їм особового складу та направляють до окупованої території Донеччини, де їх відразу відправляють на війну в найгарячіші точки по всій лінії розмежування. Як відомо, російсько-сепаратистські війська під Авдіївкою несуть великі втрати.
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