Очільник «ДНР» наказав привести в бойову готовність підрозділи «республіки»

Керівник терористів невизнаної «ДНР» Олександр Захарченко видав наказ про приведення до повної бойової готовності усі підрозділи «республіки». Як передає replyua.net, про це повідомив нардеп Дмитро Тимчук. За його словами, в окупованому Донецьку в приміщенні «МНС ДНР» відбулася відеоконференція Захарченка з очільниками «адміністрацій» районів та міст а також із працівниками так званих «правоохоронних органів» самопроголошеної «ДНР». «Керівники бойовиків розіслали у всі лікарні міста попередження, що у подальшому є ймовірність подальшої ескалації в районі проведення бойових дій, тому у зв’язку з цим може виникнути необхідність у додаткових чергуваннях», - заявив Тимчук.
Також депутат зазначив, що під час конференції Захарченко оголосив про свій наказ, згідно з яким особовий склад бандформувань «ДНР» у всіх місцях розташування повинен бути приведений в повну бойову готовність. Лідер бойовиків також наказав працівникам цивільних «адміністрацій» сприяти діяльності керівництву терористів.
Як раніше зазначалося, протягом останніх днів бойовики з усіх сил наносять вкрай сильні обстріли по місцях, де розташовуються українські захисники.