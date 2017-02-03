Терористи обстріляли "Градами" тил

Російсько-терористичні війська минулої ночі відкрили масований вогонь з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» по Галицинівці Донецької області. Даний населений пункт знаходиться на відстані не менше 15 кілометрів він лінії розмежування. Про це у п’ятницю, 3-го лютого, повідомляє прес-центр штабу АТО, передає replyua.net.
«Станом на ранок 3-го лютого загальна ситуація вздовж усієї лінії розмежування загострилася і продовжує загострюватися. Фактично на всіх напрямках російські окупанти почали активно застосовувати заборонену Мінськими домовленостями важку артилерію, в тому числі і РСЗВ БМ-21 «Град». З кожним днем ситуація стає все складнішою», - зазначається у інформаційному листі.
В той самий час у повідомленні наголошується, що російські найманці на донецькому напрямку обстріляли населений пункт Галицинівка з «Градів». За даними штабу АТО, це сталося в ніч на п’ятницю, жертв серед військових та мирного населення немає, також всі будівлі залишилися цілими. А те, що даний н. п. знаходиться щонайменше в 15 кілометрах від лінії розмежування не зупиняє проросійських бойовиків. Днями раніше вони також застосували «Гради» проти Очеретино.