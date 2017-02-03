валюта
СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Терористи обстріляли "Градами" тил

Терористи обстріляли "Градами" тил
Російсько-терористичні війська минулої ночі відкрили масований вогонь з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» по Галицинівці Донецької області. Даний населений пункт знаходиться на відстані не менше 15 кілометрів він лінії розмежування. Про це у п’ятницю, 3-го лютого, повідомляє прес-центр штабу АТО, передає replyua.net.

«Станом на ранок 3-го лютого загальна ситуація вздовж усієї лінії розмежування загострилася і продовжує загострюватися. Фактично на всіх напрямках російські окупанти почали активно застосовувати заборонену Мінськими домовленостями важку артилерію, в тому числі і РСЗВ БМ-21 «Град». З кожним днем ситуація стає все складнішою», - зазначається у інформаційному листі.

В той самий час у повідомленні наголошується, що російські найманці на донецькому напрямку обстріляли населений пункт Галицинівка з «Градів». За даними штабу АТО, це сталося в ніч на п’ятницю, жертв серед військових та мирного населення немає, також всі будівлі залишилися цілими. А те, що даний н. п. знаходиться щонайменше в 15 кілометрах від лінії розмежування не зупиняє проросійських бойовиків. Днями раніше вони також застосували «Гради» проти Очеретино.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки
02 фев 2017
71157

Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

Блогер и журналист Александр Тверской на своей странице в Facebook дал ответ российской актрисе Яне Поплавской, которая известна своей ролью в юности Красной шапочки. Поплавская публично обвинила

02 фев 2017
31939

Очевидець з Донецька розповів про те, що на даний момент відбувається в місті

Місто Авдіївка, яке останнім часом знаходиться в епіцентрі загострення ситуації на Донбасі, знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Проросійські сепаратисти продовжують обстрілювати населений

02 фев 2017
13118

Молниеносный импичмент и замена адекватными людьми – прогноз для Трампа и Тиллерсона

Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, и Дональд Трамп, глава государства, могут спровоцировать политический кризис в стране, и такая ситуация приведет к мгновенному импичменту и замене Трампа и его

Последние новости

Донецькі бойовики розігнали мирний протест проти обстрілів Авдіївки

У Мінську різко прореагували на встановлення РФ прикордонної зони з Білоруссю

Лукашенко різко розкритикував російський уряд

Блогер: сторонники «русского мира» продолжают осквернять украинские памятники

Дещиця назвав три напрямки, які допоможуть Україні поставити на місце Росію

Дипломат пояснив, що загрожує Україні у світлі ультиматуму Польщі

Митники Одеси розікрали нафту на 1,2 млрд. грн. за «схемою Курчкенка»

У ОБСЄ розповіли про переміщення десятків військових вантажівок "ЛНР"

ЗМІ повідомили про несподіваний візит Клімкіна в Ізраїль

У Росії збирають бойовиків, які їдуть воювати під Авдіївкою - розвідка

Манн: с приходом к власти Трампа Израиль рассматривает США, как надежного партнера

Анісіна розповіла про шокуючі причини, чому насправді розійшлася з Джигурдою

Американці висловлюються за імпічмент Трампа – опитування

СБУ викрила ще одну багаторічну злочинну схему одеських митників

Очільник «ДНР» наказав привести в бойову готовність підрозділи «республіки»

Блогер: ближе всего Украина была к членству в НАТО при премьере Тимошенко

У Міноборони спростували інформацію про "геноцид" під Авдіївкою

Представники адміністрації Путіна екстрено вирушили з Москви в Донецьк

В Белом доме отмену части антироссийских санкций назвали «коррекцией»

Терористи обстріляли "Градами" тил

 Новости за день