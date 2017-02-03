Тимчук: Росія перекинула до Іловайська ешелон з боєприпасами та технікою

На власній сторінці в соцмережі координатор «ІС» Дмитро Тимчук повідомив, що представники командуванні ЗС РФ перекинули з російської території до Іловайськ великий ешелон, який складається з техніки та боєприпасів, повідомляє replyua.net. У відповідності до наявної інформації, наразі на залізничній станції Іловайськ вже знаходяться десять вагонів, які містять боєві припаси, спорядження та сім відкритих майданчиків з технікою. Окрім цього, продовжив Тимчук, неподалік смт Лісове (колишня Макіївка) прихало три вантажних автомобілі з «Градами».
Крім того, експерт додав, що у лівій частині флангу Стаханівського угрупування ворожі сили почали перегруповувати власні сили. Очевидці зафіксували, як російська сторона перекинула десять вантажівок у північному напрямку до Ірмнію. А поруч з Первомайськом окупаційні війська встановили власний посилений мотострілковий взвод.
Нещодавно стало відомо, що підконтрольні Росії терористи пізно ввечері почали відкривати з важкого озброєння по наметовому містечку для мирного населення в Авдіївці. В результаті цього загинуло двоє людей, ще двоє отримали поранення, в тому числі британський фотокореспондент.