Волонтер спрогнозував імовірне загострення ситуації на Донбасі

На власній сторінці в соцмережі волонтер Роман Донік висловив припущення, що переміщення з російської на українську територію значної кількості військової техніки та ескалація боїв поруч з Авдіївкою може означати початок лише першої хвилі нової ескалації військових дій на Донбасі, повідомляє replyua.net.
«З самого початку поточного тижня Росія перемістила на Донбас не одну колону, яка складається з техніки та критих вантажівок. Мова йде не про БК, тому що вони перевозять БК через залізницю. Я маю на увазі особовий склад та бронетехніку. Поки що важко сказати, до чого це може призвести, але є два варіанти: підготовка до нового наступу, або ж бойовики побоюються, що наступати почнемо ми, тому вони й почали готувати додаткові сили. З нашого боку також ведеться підготовка до різних сценаріїв: частина офіцерів уже викликана з відпусток, планується проведення нових навчань», - написав волонтер.
Він також додав, що проросійські терористи скористалися відведеним часом для переговорів у Мінську для того, аби почати підготовку до наступу. Роман Донік зазначив, що бойовики, здійснивши обстріли по мирному населенню в Авдіївці, довели, що їм абсолютно байдуже до життя людей.