Ситуація на Донбасі загострюється, сили АТО зазнали великих втрат (відео)

,Підконтрольні Росії терористи «ДНР» та «ЛНР» не припиняють проведення потужних обстрілів по місцях розташування українських захисників на окупованих територіях Донбасу, а також по місцях, де проживають мирні мешканці, повідомляє replyua.net з посиланням на інформацію прес-штабу АТО. При цьому зазначається, що напередодні очевидці зафіксували 144 обстріли бойовиками, у зв’язку з чим ЗСУ зазнали значних втрат. Загинуло четверо українських військових, ще сімнадцять отримали поранення.
У тому числі, на Донецькому напрямку проросійські бойовики не припиняють використання РСЗВ «Град», здійснюючи обстріли по Авдіївці і Пісках. Більше того, було зафіксовано застосування артилерії великого калібру по Кримському. Разом з цим, українські військові вже давно не знають, що таке спокій і на інших ділянках фронті, де бойовики самопроголошених республік вдаються до застосування мінометів, танків, гранатометів і стрілецької зброї.
Варто нагадати: напередодні стало відомо про те, що на території окупованого Донецьку прогримів вибух потужної сили. Разом з цим, українські військові запевнили, що не здійснювали обстрілів міста.