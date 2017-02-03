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Ситуація на Донбасі загострюється, сили АТО зазнали великих втрат (відео)

Ситуація на Донбасі загострюється, сили АТО зазнали великих втрат (відео)
,Підконтрольні Росії терористи «ДНР» та «ЛНР» не припиняють проведення потужних обстрілів по місцях розташування українських захисників на окупованих територіях Донбасу, а також по місцях, де проживають мирні мешканці, повідомляє replyua.net з посиланням на інформацію прес-штабу АТО. При цьому зазначається, що напередодні очевидці зафіксували 144 обстріли бойовиками, у зв’язку з чим ЗСУ зазнали значних втрат. Загинуло четверо українських військових, ще сімнадцять отримали поранення.

У тому числі, на Донецькому напрямку проросійські бойовики не припиняють використання РСЗВ «Град», здійснюючи обстріли по Авдіївці і Пісках. Більше того, було зафіксовано застосування артилерії великого калібру по Кримському. Разом з цим, українські військові вже давно не знають, що таке спокій і на інших ділянках фронті, де бойовики самопроголошених республік вдаються до застосування мінометів, танків, гранатометів і стрілецької зброї.



Варто нагадати: напередодні стало відомо про те, що на території окупованого Донецьку прогримів вибух потужної сили. Разом з цим, українські військові запевнили, що не здійснювали обстрілів міста.
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