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В ОБСЕ сообщили страшные цифры по количеству обстрелов на Донбассе

В ОБСЕ сообщили страшные цифры по количеству обстрелов на Донбассе
Всего за несколько дней, как ситуация в зоне АТО обострилась, представители ОБСЕ зафиксировали больше 31 тысячи взрывов. Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, об этом во время заседания Совбеза ООН рассказал Эртурул Апакан, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

По словам Апакана, 1 февраля представители ОБСЕ зафиксировали десять тысяч обстрелов, и в настоящий момент на Донбассе используются виды оружия, запрещенные Минскими договоренностями, в частности, артиллерия, Грады, танки и минометы. Нужно отметить, что ситуация возле Донецка обострилась 29 января, а бои в Авдеевке продолжаются уже почти пять суток. В Авдеевке объявили чрезвычайное положение 31 января.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в восточных регионах Украины стоят сильные морозы, многие жилые дома остались без отопления и воды. Удалось организовать пункты обогрева в населенных пунктах, однако мирные жители боятся покидать свои дома. Среди мирного населения также есть жертвы обстрелов. Многие эксперты заявили о приближении гуманитарной катастрофы.
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