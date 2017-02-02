Обстріли Авдіївки продовжуються: є жертви

Бойовики знову почали обстрілювати Авдіївку. Внаслідок цього в місті є жертви. Інформацію про це на своїй сторінці в Фейсбук поширив керівник військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський, інформує replyua.net.
За останньою інформацією, від обстрілів постраждали райони, де безпосередньо надавалась гуманітарна допомога населенню. Снарядам зачепило стадіон, що розташований в центрі міста, в цьому районі також було встановлено наметове містечко та пункт обігріву. Від обстрілів постраждала одна з місцевих шкіл, де теж було облаштовано пункт прийому і видачі гуманітарної допомоги. В цьому районі не вдалось уникнути жертв, за наявною на даний момент інформацією, одна людина загинула та одну людину поранено. Біля одного з житлових будинків снарядом було пошкоджено газопровід та теплотрасу. На щастя, обійшлося без втрат. Крім того, внаслідок обстрілів було пошкоджено автомобіль працівників служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що напередодні глава Української держави Петро Порошенко заявляв, що сьогодні в Нью-Йорку вдруге відбудеться засідання Радбезу ООН через загострення ситуації на Донбасі.