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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Путин назвал свою версию обострения под Авдеевкой

Путин назвал свою версию обострения под Авдеевкой
Прокремлёвские СМИ распространили комментарий президента РФ Владимира Путина относительно ситуации в Авдеевке, где с 29 января 2017-го года наблюдается значительное обострение ситуации в связи с попытками сепаратистов прорвать украинскую оборону. Как передаёт replyua.net со ссылкой на данные российского информагентства ТАСС, Путин обвинил украинские власти в обострении под Авдеевкой, в очередной раз пытаясь доказать свою «непричастность» к событиям на Донбассе.

По словам Путина, обострение под Авдеевкой — якобы попытка официального Киева «выторговать» деньги у американских и европейских партнёров. Российский президент заявил, что якобы руководство Украины специально добивается обострения ситуации на линии разграничения, чтобы представь в глазах ЕС и нового руководства США жертвой российской агрессии и, соответственно, «выбить деньги из США и ЕС».

Кроме того, обвинил Путин украинское руководство и в том, что обострение под Авдеевкой является попыткой Киева «наладить отношения с администрацией Трампа», ведь во время предвыборной кампании в США Киев «поддерживал конкретную кандидатку».
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