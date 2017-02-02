Путин назвал свою версию обострения под Авдеевкой

Прокремлёвские СМИ распространили комментарий президента РФ Владимира Путина относительно ситуации в Авдеевке, где с 29 января 2017-го года наблюдается значительное обострение ситуации в связи с попытками сепаратистов прорвать украинскую оборону. Как передаёт replyua.net со ссылкой на данные российского информагентства ТАСС, Путин обвинил украинские власти в обострении под Авдеевкой, в очередной раз пытаясь доказать свою «непричастность» к событиям на Донбассе.
По словам Путина, обострение под Авдеевкой — якобы попытка официального Киева «выторговать» деньги у американских и европейских партнёров. Российский президент заявил, что якобы руководство Украины специально добивается обострения ситуации на линии разграничения, чтобы представь в глазах ЕС и нового руководства США жертвой российской агрессии и, соответственно, «выбить деньги из США и ЕС».
Кроме того, обвинил Путин украинское руководство и в том, что обострение под Авдеевкой является попыткой Киева «наладить отношения с администрацией Трампа», ведь во время предвыборной кампании в США Киев «поддерживал конкретную кандидатку».