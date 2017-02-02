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Волонтер: Авдеевка напомнила опять всему миру, что в Украине самая настоящая

Волонтер: Авдеевка напомнила опять всему миру, что в Украине самая настоящая
Военный волонтер Юрий Свирко в эфире «Громадського радио» рассказал о последних событиях, которые происходят в Авдеевке. По словам волонтера, в Авдеевке сильный мороз, поэтому очень холодно, отсутствует мобильная связь, нет воды, нет электричества и очень плохая ситуация с отоплением, но с этим понемногу справляются, температура в квартирах повышается.

«Мы проехали от Мариуполя и до сектора Луганск. Обострение происходит во всех участках. В частности, мы были в Широкиному, где проходят постоянные бои и обстрелы. Наши ребята держат позиции, даже понемногу продвигаются. Я не назову это наступлением, но они просто занимают более удобные позиции, чтобы лучше контролировать территории», – рассказал волонтер.

По его словам, приятно то, что Авдеевка стала модным трендом и тем местом, которое опять обледенило Украину, сегодня об этом маленьком городке говорят в каждом уголке нашей страны, а благодаря дипломатам об этом идут постоянные разговоры и за рубежом. «В то же время хочется задать всем нам один вопрос, неужели нужно было ждать гибели девяти ребят или обстрелов с «Градов», чтобы все вспомнили, что у нас война? Я думаю, что пройдет немного времени, и все, к сожалению, вернутся к состоянию недельной давности», – резюмировал волонтер.
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