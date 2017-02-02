Блогер: у Украины остается только этот год, чтобы освободить Донбасс

Время играет не на Украину, а на террористов, и у Киева остается всего лишь год на то, чтобы попытаться вернуть Луганск и Донецк. Как передает replyua.net, такое мнение высказал Роман Бочкала.
По словам блогера и журналиста, он не может согласиться с мнением многих уважаемых и известных экспертов, который считают минский процесс очень выгодным, и то, что этот процесс дает Киеву выиграть какое-то время. «Дело в том, что мы не выигрываем это время, а, наоборот, мы теряем его. Мировая практика одинаковая, и она показывает, что, если какой-либо конфликт не завершается в течение первых четырех лет, захваченную или оккупированную территорию потом уже никто не может вернуть обратно», отмечает Бочкала.
По его мнению, уже через несколько месяцев Донбасс станет как отрезанный ломоть, и у Украины остается всего лишь этот год, поскольку конфликт на Донбассе начался ровно три года назад. Кроме того, журналист отметил, что существует множество примеров, на которые должна обратить внимание Украина, к примеру, Хорватия, поэтому Киеву необходимо сделать мощный рывок, иначе будет слишком поздно.