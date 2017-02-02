Волонтер: во всех домах Донецка все ходуном ходит!

Лили Кравченко, известный волонтер, на своей странице в Фейсбуке рассказала о том, что вчера происходило в Донецке, сообщает replyua.net.
По ее словам, террористы обстреливали Донецк из минометов и Градов на протяжении всего вчерашнего дня. «Днем бомбежка была не так часто, а вечером боевики били плотно и часто. Что касается Градов, то они летели полными пакетами, и, судя по звуку, удары осуществлялись из Киевского района в сторону Куйбышевского. Также в Донецке были слышны старты РСЗО, причем конкретно! По земле шла ужасная вибрация, в квартирах и домах все ходуном ходит. Хорошо слышно шелест и залпы», отмечает Кравченко. По ее словам, также были обстрелы и со стороны Путиловской Рощи – боевики применяли минометы артиллерии.
«С Донецка пожелание. Дай Боже, чтобы наши герои ответкой уже точно накрыли», пишет волонтер. Напомним, что во вторник российские журналисты, ведущие в Донецке «репортаж с места событий», попали под мощный обстрел. Раненых не было, однако, как сообщали СМИ, осколками задело автомобиль. Бои под Донецком начались 29 января.