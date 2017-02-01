Петро Порошенко нагородив захисників Авдіївки

Прес-служба Петра Порошенка повідомляє, що глава держави відзначив особливими нагородами військових Збройних Сил України, які мужньо захищають українські терени в районі міста Авдіївка, інформує replyua.net.
Відомо, що за віддану службу та оборону Авдіївки було нагороджено 48 військовослужбовців, десять з яких посмертно. Також повідомляється, що частина військовослужбовців продовжують й зараз нести військову службу і далі обороняють українські землі.
Нагадаємо, що керівник військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський раніше заявляв, що проведення ремонтних робіт ліній електропередач неможливе, так як бойовиками було порушено домовленість про припинення вогню. Працівники комунальних служб раптово потрапили під обстріли сепаратистів. За останньою інформацією ніхто з членів бригади не постраждав. Група електромонтажників на зустрічі з головою Донецької обладміністрації повідомила, що їм вдалось знайти ділянку ушкодження ліній електропередач. Якщо завтра, 2 лютого, вдасться досягти режиму припиненню вогню, то працівники зможуть нарешті налагодити електропостачання в місті.